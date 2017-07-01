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السيسي يستعرض عددًا من الملفات الاقتصادية والأمنية مع الحكومة
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني

السيسي يستعرض عددًا من الملفات الاقتصادية والأمنية مع الحكومة

2017-07-01 11:40:15
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يستعرض عدد من الوزراء، اليوم السبت، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، عددًا من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وكيفية التعامل مع مختلف التحديات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

ويتناول اللقاء ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تساهم في تحسين البنية التحتية، فضلًا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

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