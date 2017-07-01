أكدت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن الشعب الجزائري ليست لديه أي نوازع عنصرية مع الآف اللاجئين الموجودين على أرض الجزائر ، وأن الدولة الجزائرية وشعبها يكرمان ضيوفهما من اللاجئين القادمين أساسا من سوريا وليبيا واليمن ومالي والنيجر ودول الساحل.

وقالت بن حبيلس - في حديث لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم السبت: “نحن نعتبر اللاجئين المقيمين ببلادنا ضيوفا شاءت أقدارهم المأساوية أن يغادروا أوطانهم وديارهم وقدموا الينا ضيوفا وارتموا في أحضاننا..نحن شعب لديه ثقافة التضامن قوية لانه ذاق مرارة اللجوء خلال فترة الاستعمار الفرنسي من عام 1830 إلى 1962”.

وأضافت: “ذاق الشعب الجزائري مرارة اللجوء وترك الديار هربا من الاستعمار الفرنسي وما يشعر بالجمر الا من أمسك بها والشعب الجزائري أمسك بجمر ترك الديار والأوطان والأهالي إبان الحقبة الاستعمارية ، فتجد أن هذا الشعب يشعر أكثر من غيره بمرارة اللجوء والغربة ومن أجل هذا نركز على الدفء الانساني”.

وتابعت بالقول: “الشعب الجزائري ليست لديه أي نوازع عنصرية تجاه اخوانه من اللاجئين لان العنصرية أبعد ما تكون عن الجزائريين بحكم عدة عوامل منها الدينية والثقافية” ، مشيرة إلى أن لدى الجزائريين مرجعا أصبح عالميا وهو الأمير عبد القادر مؤسس دولة الجزائر الحديثة.

واستشهدت ، في هذا السياق ، بالحادثة التاريخية عندما استغاث مجموعة من المسيحيين في دمشق عام 1862 بالأمير عبد القادر لينقذهم من محاولة إبادة جماعية تعرضوا لها فوقف معهم لحمايتهم ولدى سؤاله لماذا وقفت معهم فقال هذا نابع من “عقيدتي المحمدية” ودفاعا عن حقوق الانسانية وعبارة حقوق الانسانية نطق بها الأمير عبد القادر قبل أن ينطق بها مؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر هنري دونانت”.

وكان (هاشتاج) لا يعرف مصدره انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “لا للأفارقة في الجزائر” ، وعارض الجزائريون هذا التوجه واستخدموا (هاشتاج) آخر تحت عنوان “مرحبا بالأفارقة في الجزائر” و”أنا افريقي” لتأكيد التضامن الجزائري مع اللاجئين الأفارقة ونبذ العنصرية بسبب العرق واللون.

وحول تقديرها لعدد اللاجئين في الجزائر ، قالت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري :”نحن فضاء انساني ليس لنا احصائيات بل نقدم خدمات ولا نسأل عن العدد ولا الجنس ولا البلد ولا على الدين”.

وأضافت أن الجميع يعلم أن دولة النيجر لاحظت وجود شبكات اجرامية تستغل طبقة معينة من مواطنيها وتشجعهم على التهجير من أجل استغلالهم لذا أصدرت قرارا في ديسمبر 2014 طلبت فيه من الجزائر مساعدتها على ترحيل رعاياها وتمت العملية مع احترام كل الشروط الانسانية المعمول بها دوليا.

وتابعت بالقول:”تم ترحيل ما يقرب من 18 ألفا و640 من رعايا النيجر بدءا من عام 2014 حتى عام 2017 وكان من بين هذا العدد 5000 طفل قاصر بدون مرافق وهذا دليل يبين صحة ما جاء في بيان حكومة النيجر ...أما بالنسبة للاخرين فيوجد ما يقرب من 40 ألف سوري ولكن دعني أقول إن الهلال الأحمر لا يملك احصائيات دقيقة فيما يتعلق بباقي الرعايا الأجانب على أرض الجزائر”.

وحول أعلى الدول تصديرا للاجئين إلى الجزائر ، قالت بن حبيلس :”الدول التي يوجد بها ارهاب مثل مالي والنيجر ودول الساحل بصفة عامة ويوجد عدة جنسيات أخرى مثل توجو وسيراليون وعدة جنسيات أخرى لأسباب أمنية ، فالارهاب منتشر في كل مكان الآن”.

وأوضحت أن “الجزائر بصدد التعاطي بشجاعة مع الأخطاء الاستراتيجية للقوى العظمى المسئولة عن العديد من المآسي الانسانية ويتعين على المسئولين عن هذا الوضع تقاسم الحمل مع الجزائر”.

وأضافت أن “الجزائر تبقى متمسكة بقيمها الإنسانية والتضامنية المستلهمة من مباديء الاسلام وأصالتها التي تقوم على مباديء التضامن والتآزر...وستواصل دعمها ومساندتها بشتى الوسائل للاجئين سيما الأفارقة والقادمين من الدول العربية”.

وأضافت :” اما آن الأوان أن نتعمق في التحليل ونسأل أنفسنا من المتسبب في هذا الوضع الانساني الذي لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ..نذكر أن مسئول المفوضية العامة للاجئين الذي أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة قال ان العالم لم يعش وضعا انسانيا مترديا لهذه المأساة منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأوضحت أن الجزائر كانت ضد تدخل حلف “الناتو” في ليبيا لانها كانت تعي خطورة التداعيات لان “الناتو” لم يكن أبدا أداة للديمقراطية بل هو أداة للحرب والتخريب ، فتدخل في ليبيا وتزعزعت الأوضاع وبدأ التدفق من قبل اللاجئين ، مؤكدة أن بلادها تواجه وبكل شجاعة وضعا لا ذنب لها فيه وتواجه تداعيات أخطاء استراتيجية ارتكبتها قوى عظمى ويجب أن يتم تحديد المسئوليات ويتحمل كل طرف المسئولية الخاصة به.

وفيما يتعلق بنوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة الجزائرية ، أشارت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إلى أن السلطات العامة في بلادها تبذل جهودا جبارة وتقدم خدمات انسانية رائعة للاجئين على أراضيها ، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية أعطت الأولوية للخدمات الصحية والتعليمية.

وذكرت في هذا السياق أن العلاج يكون مجانا والأدوية تعطى مجانا .مدللة على ذلك بأن 37% من الخدمات التي يقدمها مستشفى تمنراست - أقصى الجنوب الجزائري- توجه للاجئين والحالات التي لا يمكن معالجتها في المستشفى ينقل المريض اللاجىء بالطائرة إلى احدى مستشفيات العاصمة.

وبالنسبة للتعليم ، قالت حبليس إن التعليمات واضحة وصارمة وهي فتح المدارس وكل المؤسسات التربوية والتعليمية لكل أطفال اللاجئين والوثيقة الوحيدة المطلوبة هي (تصريح بشرف) يعطى من الوالي يثبت المستوى التعليمي للاجىء والعملية تسيبر على خير ما يرام بالنسبة للدول العربية مثل سوريا وفلسطين، ولكن توجد صعوبات مع دول الساحل لأنهم يتنقلون وغير مستقرين.

وأضافت أن الهلال الأحمر الجزائري يتنقل بالأطباء والمساعدات إلى تجمعات اللاجئين ليقدم لهم خدماته المختلفة ونحاول قدر الامكان أن نخفف من همومهم ونركز على نقطة مهمة للغاية وهي أن التضامن لا يكمن فقط في منح الطعام والشراب والدواء والملابس وانما يكمن أيضا في الدفء الانساني ولدى تعاملنا مع اللاجئين أبدا لم نضع (ماسك) أو (قفاز) لانهما يخلقان حاجزا بين المتطوع واللاجىء.

وأوضحت أن الهلال الأحمر مؤسسة مكملة لمجهودات الدولة والذراع الانساني للسلطات الجزائرية العامة وأن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين الهلال الأحمر ووزارات الخارجية والداخلية والمالية والتضامن والشئون الاجتماعية ، مؤكدة أن الجزائر عندما تقرر توجيه مساعدات انسانية واغاثية لبعض الدول الشقيقة التي تعاني مثل مالي والنيجر فان الهلال الأحمر هو من يتكفل بتنفيذ ذلك.