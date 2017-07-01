فصائل سورية: مقتل عدد من ضباط النظام جراء اشتباكات في جبهة "عين ترما"

أعلنت فصائل سورية معارضة اليوم السبت مقتل عدد من ضباط النظام السوري وإصابة أخرين جراء اشتباكات في جبهة عين ترما في ريف دمشق الشرقي.

وقالت الفصائل السورية ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ إنها تمكنت من تدمير عدة مدرعات لقوات النظام والقوات الموالية لها بصواريخ حرارية مضادة للدروع خلال محاولتهم التقدم على جبهة عين ترما من أجل فصلها عن حي جوبر.

ومن جهة أخرى، أفاد ناشطون سوريون بأن أكثر من 15 غارة جوية استهدفت صباح اليوم حي جوبر الدمشقي، بالتزامن مع تجدد المعارك بين قوات النظام وفصائل المعارضة.