أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أن الشعب الفلسطيني ليس إرهابيا كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي، وإنما شعب مناضل من أجل الحرية والاستقلال.

وأوضح المتحدث باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي في تصريح صحفي، أن الارهاب الحقيقي يكمن في استمرار الاحتلال والاستيطان والاستعمار وسرقة الأراضي وهدم البيوت وبناء جدار الفصل العنصري واعتقال الاطفال والاعتقال الاداري وممارسة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني واقتحام وتهويد المسجد الاقصى وعزل المدينة المقدسة.

وأكد أن إسرائيل واهمة إن ظنت انها تستطيع تمرير مخططها التصفوي للقضية الفلسطينية، وأن مشروع إقامة إمارة غزة وفصلها عن الضفة، لن يمر، وقال “كما أسقطنا مشروع روابط القرى في سبعينيات القرن الماضي، سنسقط هذا المشروع والمخطط المشبوه، وإن الطريق الوحيد للسلام يكمن من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس”.