 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 12:39 مساءً
روابط سريعة
"فتح": الشعب الفلسطيني مناضل من أجل الحرية والاستقلال وليس إرهابيا
المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي‎

"فتح": الشعب الفلسطيني مناضل من أجل الحرية والاستقلال وليس إرهابيا

2017-07-01 11:50:25
أ ش أ

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أن الشعب الفلسطيني ليس إرهابيا كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي، وإنما شعب مناضل من أجل الحرية والاستقلال.

وأوضح المتحدث باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي في تصريح صحفي، أن الارهاب الحقيقي يكمن في استمرار الاحتلال والاستيطان والاستعمار وسرقة الأراضي وهدم البيوت وبناء جدار الفصل العنصري واعتقال الاطفال والاعتقال الاداري وممارسة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني واقتحام وتهويد المسجد الاقصى وعزل المدينة المقدسة.

وأكد أن إسرائيل واهمة إن ظنت انها تستطيع تمرير مخططها التصفوي للقضية الفلسطينية، وأن مشروع إقامة إمارة غزة وفصلها عن الضفة، لن يمر، وقال “كما أسقطنا مشروع روابط القرى في سبعينيات القرن الماضي، سنسقط هذا المشروع والمخطط المشبوه، وإن الطريق الوحيد للسلام يكمن من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3