أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على استثناء شركة ( سي دي إم سميث كونسالت ) الألمانية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية (شرق/غرب ) قناة السويس ، مع الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة بقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية.

وقد تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

