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قرار جمهوري باستثناء شركة ألمانية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمالها
السيسي - قرار جمهوري

قرار جمهوري باستثناء شركة ألمانية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمالها

2017-07-01 10:59:00
أ ش أ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على استثناء شركة ( سي دي إم سميث كونسالت ) الألمانية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة لتنفيذ المشروع القومي لإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية (شرق/غرب ) قناة السويس ، مع الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة بقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية.
وقد تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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