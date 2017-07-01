حذر الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد الإحساس بزيادة حرارة الطقس، مؤكد أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد مستمرة حتى يوم الثلاثاء.

وأشار سعودي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، إلى أن الطقس معتدل مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة بباقي الانحاء نهارا، ومعتدل ليلا، مضيفا أن سرعة الرياح معتدلة تسمح بالقيام بكافة الأنشطة البحرية والاستمتاع بالشواطئ.

وأعلن أن نسبة الرطوبة العالية قد تتسبب في ظهور الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية.

وناشد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل، وقيادة السيارات بسرعة هادئة خلال ساعات الصباح الباكر، مؤكدا أن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر قد يؤدي إلى الاحساس بزيادة درجة الحرارة بنسبة 10 درجات عن الطبيعي.