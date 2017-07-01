بالصور.. طالبان تبتكر فكرة جديدة لتفخيخ البطيخ2017-07-01 10:43:51
كشفت تقارير صحفية، استندت إلى معلومات وصور لمسلحي “حركة طالبان”، ابتكار طرق جديدة للقتل في فصل الصيف، تمثلت في تفخيخ البطيخ الأحمر بالقنابل.
وأظهرت الصور التي نشرها صحفيون أفغان، نهاية الشهر الماضي، أحدث التكتيكات، لإخفاء القنابل التي يستخدمها “طالبان” في أفغانستان بحسب «روسيا اليوم».
ويظهر في الصور رجل يفتح بطيخة ليخفي بداخلها متفجرات. وحتى الآن، لم يكن استخدام البطيخ كنوع من المتفجرات وسيلة معروفة، رغم أن إخفاء القنابل بداخل أشياء مختلفة أسلوب اعتاد “طالبان” استخدامه.
ومارس مسلحو “طالبان” إخفاء الألغام بداخل جثث الجنود الأفغان أو حتى بداخل جثث الكلاب الميتة، أما القنابل، فيستخدمون لها أساليب أخرى للمرور من المناطق المحمية، فيخفون مثلا المتفجرات في طناجر مليئة بالطعام أو بين صفحات مصاحف القرآن، ويرسلون في الغالب طباخين أو خدما غير حقيقيين ليتسنى تمرير هذه القنابل من الحواجز الأمنية في المحافل الرسمية أو في الاجتماعات الحكومية.
يذكر أن الرئيس الأفغاني السابق، برهان الدين رباني، اغتيل عام 2011 بعمامة مفخخة، وبعد 16 سنة على بداية الحرب في أفغانستان، ما زال متمردو “طالبان” ينشطون، ويسيطرون على عدة مناطق أفغانية.
وحسب تقرير للأمم المتحدة، كان عام 2016 دمويا بشكل خاص على المدنيين، إذ سقط 3498 قتيلا و7920 جريحا في هجمات وراءها في الغالب “طالبان” أو جماعات متمردة أخرى، وثلث هؤلاء الضحايا أطفال، كما أشار التقرير أيضا إلى أن مقتل أكثر من 6785 جنديا أفغانيا.
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