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بالفيديو.. نوال الزغبي: صوت شيرين عبدالوهاب الأقرب لي.. وعمرو مصطفى لن يتكرر
نوال الزغبي

بالفيديو.. نوال الزغبي: صوت شيرين عبدالوهاب الأقرب لي.. وعمرو مصطفى لن يتكرر

2017-07-01 10:58:06

قالت الفنانة نوال الزغبي - خلال لقائها في برنامج “معكم.. منى الشاذلي” المذاع على قناة “cbc” - إن الفنان عمرو مصطفى صديق لها منذ بداية دخولها الوسط الفني، موضحة أنها تعتز بصداقته كثيرا.

وأضافت الزغبي قائلة: “عمرو مصطفى لن يتكرر”.

وعن شيرين عبد الوهاب قالت الزغبي، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب هي الأقرب لي في الأصوات الموجودة على الساحة الفنية حاليا.

وأضافت الزغبي - “شيرين صديقتي وحبيبتي.. وأكثر أغنية أحبها لها هي (على بالي)”.



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