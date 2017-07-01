قالت الفنانة نوال الزغبي - خلال لقائها في برنامج “معكم.. منى الشاذلي” المذاع على قناة “cbc” - إن الفنان عمرو مصطفى صديق لها منذ بداية دخولها الوسط الفني، موضحة أنها تعتز بصداقته كثيرا.

وأضافت الزغبي قائلة: “عمرو مصطفى لن يتكرر”.

وعن شيرين عبد الوهاب قالت الزغبي، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب هي الأقرب لي في الأصوات الموجودة على الساحة الفنية حاليا.

وأضافت الزغبي - “شيرين صديقتي وحبيبتي.. وأكثر أغنية أحبها لها هي (على بالي)”.