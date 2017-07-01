 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 11:04 صباحاً
روابط سريعة
سامح عبدالعزيز: يجب تنمية المشاريع متناهية الصغر
سامح عبد العزيز

سامح عبدالعزيز: يجب تنمية المشاريع متناهية الصغر

2017-07-01 10:34:00

علق المخرج سامح عبد العزيز على الأوضاع الحالية للبلاد، وكتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”: “تحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح حتى يتعافى جسد الوطن .. كامل ثقتي في القيادة السياسية.. ويجب تنمية المشاريع متناهية الصغر للشباب.. اصحوا .. بلدي ومتباهي بيها.. مصر”.

من المعروف أن سامح عبد العزيز نافس فى شهر رمضان بمسلسل رمضان كريم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3