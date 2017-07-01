هولندا تؤجل فتح سفارتها بطرابلس وترسل مبعوثا دائمًا إلى ليبيا

أعلنت الحكومة الهولندية أنها سترسل مجدداً إلى ليبيا مبعوثا دبلوماسيا دائمًا، وذلك بعد ثلاث سنوات على إغلاق سفارتها فى العاصمة طرابلس لدواع أمنية، مشيرة إلى أن من ...