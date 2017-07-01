مقتل مهاجم طعن شرطيين في أندونيسيا2017-07-01 10:38:50
أعلنت الشرطة الأندونيسية أنها قتلت مهاجمًا طعن شرطيين داخل مسجد قرب المقر العام للشرطة في جاكرتا، بعد أقل من أسبوع على طعن عنصرين مفترضين من تنظيم داعش شرطيًا حتى الموت، وفقًا لما نقله موقع “إمارات 24”.
وكان المهاجم أنهى لتوه صلاة الجمعة إلى جانب شرطيين ومصلين آخرين عندما طعن الشرطيين صائحًا “كفار”، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة ريكوانتو، والذي ينادى باسم واحد على غرار الكثير من الأندونيسيين.
وفر المعتدي مباشرًا إلى محطة حافلات مكتظة قريبة من الموقع ورفض الاستسلام، وأصر على التهديد بالهجوم على الشرطة بواسطة حربة، وبعد إطلاق النار تحذيريًا قتل على الفور، بحسب ما أعلن ريكوانتو.
وتعرض الشرطيان للطعن في العنق والوجه وهما يتلقيان العلاج في أحد مستشفيات المنطقة.
وقال المتحدث باسم الشرطة سيستو واسيستو إن “التحقيق لا يزال جاريًا لمعرفة الدافع وراء الهجوم وهوية المهاجم”.
وتشهد أندونيسيا منذ يناير 2016 سلسلة هجمات محدودة النطاق يشنها متعاطفون مع تنظيم داعش ضد الشرطة، والاعتداء الأخير هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع.
والأحد الماضي هاجم عنصران مفترضان من تنظيم داعش مركزا للشرطة في شمال سومطرة وطعنا شرطيًا حتى الموت.
وفي مايو الماضي، قتل انتحاريان 3 شرطيين في محطة حافلات في جاكرتا.
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