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نجل أحمد السقا يهنئ والده بنجاح «هروب اضطراري»
أحمد السقا ونجله

نجل أحمد السقا يهنئ والده بنجاح «هروب اضطراري»

2017-07-01 10:29:53

حرص ياسين ابن الفنان أحمد السقا على تهئنة والده بمناسبة نجاح فيلم “هبوط اضطراري”، والذي يعرض في السينمات من أول يوم عيد الفطر، حيث نشر من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” صورة تجمعه بوالده.

وعلق ياسين على الصورة قائلا: ” أنا مبقلش من أي نجم تاني لأن كلهم نجوم كبار عليا والحمد الله على نجاح بابا ربنا يوفق الجميع “.

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