أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره لندن، مقتل 3 أشخاص على الأقل في قصف جوي لطائرات يرجح أنها تابعة لقوات التحالف في ريف الرقة الشرقي.

وذكر المرصد ـ حسبما أفادت قناة “الحرة” الإخبارية اليوم السبت ـ أن هذا القصف جاء عقب تمكن قوات سوريا الديمقراطية من استعادة السيطرة على مناطق خسرتها في حي الصناعة شرق المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش.

وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن قد أعلن أمس أن تنظيم داعش الإرهابي استعاد السيطرة على حي الصناعة بشكل كامل غداة شنه هجوما معاكسا مستخدما الانتحاريين وطائرات دون طيار والأنفاق.

ويحظى حي الصناعة بأهمية “استراتيجية” لكونه “على تماس مباشر مع المدينة القديمة التي يتحصن فيها التنظيم”.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر سورية اليوم بانضمام مئات الشباب من مدينة حلب إلى الخدمة داخل صفوف الجيش السوري.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن مئات الشباب التحقوا بوحدات من الجيش السوري بعد انتهاء عملية تحرير حلب من المسلحين، مشيرا إلى أن الشباب ينضمون إلى القوات المسلحة طوعا وبإرادتهم، لتحرير البلاد من الإرهابيين وتسريع عملية العودة إلى الحياة الطبيعية والسلمية.

وجدير بالذكر أن تجنيد الشباب في الجيش السوري يجري على مدار السنة. ويفرض قانون الخدمة الإلزامية على الشاب الالتحاق بمركز التجنيد عند بلوغه 18 عاما من العمر.

فيما يستطيع الطلاب الحصول على تأجيل أداء الخدمة العسكرية إلى حين تخرجهم في مؤسسات التعليم العالي بعد سنوات الدراسة المقررة رسميا.

ويشار إلى أن سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، أعلن، يوم 23 ديسمبر الماضي انتهاء عملية تحرير حلب من المسلحين.