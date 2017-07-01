وصف اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب أمس بأنها “كلمة واضحة وضعت النقاط على الحروف”، مؤكدا أن الدولة تشيد حاليا حوالي 2000 مشروع للمصلحة العامة بتكلفة تريليون و400 مليار جنيه – على حد قوله.

وأشار الشهاوي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، إلى أن ما تشهده البلاد المحيطة من فوضى عدم استقرار تؤكد أن “مصر على الطريق الصحيح وتتبوأ مكانتها وريادتها على المستوى الإقليمي والدولي”، معلنا ان مصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا يسيطر الإرهاب على مناطق فيها.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي “حمل روحه على كفيه لصالح الشعب”، مشيرا إلى أن الشعب “استطاع استرداد الهوية المصرية في ثورة 30 يونيو”، واصفا اياها بأنها “ثورة شعب حماها الجيش”.

وأكد أن شعار “القوات المسلحة” هو “يد تبني ويد تكافح الإرهاب”، مضيفا أن جميع الاتجاهات الاستراتيجية لمصر تواجه تحديات أمنية بسبب الإرهاب.

وكان الشعب المصري قد احتفل أمس الجمعة بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو 2013”.

وقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابا أمس بمناسبة العيد الرابع لـ”ثورة 30 يونيو”.