 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 11:06 صباحاً
روابط سريعة
دبي تستعين بدورية ذاتية القيادة لدعم منظومة الأمن
شرطة دبي

دبي تستعين بدورية ذاتية القيادة لدعم منظومة الأمن

2017-07-01 10:50:59
متابعات

أعلنت شرطة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أوتساو” السنغافورية لصناعة “دورية ذاتية القيادة”، في خطوة غير مسبوقة “على مستوى العالم”.

وقال مكتب دبي الإعلامي، السبت، في تغريدة على حسابه في تويتر، “لأول مرة على مستوى العالم .. شرطة دبي ستستخدم دورية ذاتية القيادة لتخدم المنظومة الأمنية في الإمارة”.

ونشر المكتب شريط فيديو يظهر التصور النهائي للدورية، مع شرح قدمه رئيس الفريق المكلف بالإشراف على مراحل تصنيع الدورية من شرطة دبي، الملازم المهندس سالم المري.

وقال المري، بحسب “سكاي نيوز عربية”  إن المركبة التي ستعمل بدون سائق، ستزود بكاميرات دقيقة لرؤية محيطها، بالإضافة إلى أجهزة استشعار حساسة تميز جميع الأجسام المحيطة بها.

وأضاف أن الدورية ستتحرك في طرق ومسارات محددة سلفاً، لافتا إلى أن السيارات ذاتية القيادة صارت واقعاً حقيقياً لذا قررت شرطة دبي استخدام أحدث التقنيات، واتخذت المبادرة في تطويع هذه المركبة لخدمة أهدافها الأمنية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3