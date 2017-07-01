أعلنت شرطة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أوتساو” السنغافورية لصناعة “دورية ذاتية القيادة”، في خطوة غير مسبوقة “على مستوى العالم”.

وقال مكتب دبي الإعلامي، السبت، في تغريدة على حسابه في تويتر، “لأول مرة على مستوى العالم .. شرطة دبي ستستخدم دورية ذاتية القيادة لتخدم المنظومة الأمنية في الإمارة”.

ونشر المكتب شريط فيديو يظهر التصور النهائي للدورية، مع شرح قدمه رئيس الفريق المكلف بالإشراف على مراحل تصنيع الدورية من شرطة دبي، الملازم المهندس سالم المري.

وقال المري، بحسب “سكاي نيوز عربية” إن المركبة التي ستعمل بدون سائق، ستزود بكاميرات دقيقة لرؤية محيطها، بالإضافة إلى أجهزة استشعار حساسة تميز جميع الأجسام المحيطة بها.

وأضاف أن الدورية ستتحرك في طرق ومسارات محددة سلفاً، لافتا إلى أن السيارات ذاتية القيادة صارت واقعاً حقيقياً لذا قررت شرطة دبي استخدام أحدث التقنيات، واتخذت المبادرة في تطويع هذه المركبة لخدمة أهدافها الأمنية.