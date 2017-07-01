 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 11:10 صباحاً
روابط سريعة
شاهد.. ماذا فعلت ساندي احتجاجا على غلاء الوقود؟
ساندي المصرية

شاهد.. ماذا فعلت ساندي احتجاجا على غلاء الوقود؟

2017-07-01 10:24:46

نشرت المطربة ساندي صورة لها عبر صفحتها على “انستجرام” وهى داخل إحدى محطات الوقود، وظهرت فى الصورة وهى تحاول شرب البنزين.

وعلقت “ساندي”، “لا ده احنا نشربه بقى”، وتفاعل الجمهور مع الصورة قائلين: “ده تأثير الصدمة بعد أول زيارة للبنزينة».

ساندي

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3