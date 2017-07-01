قال رودولف بوسيلو، محامى زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، إنه بناء على تعهداتها أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية استجابت مارين لوبان أمس الجمعة لدعوة القضاة الذين اعتبروا أنها متهمة.

وأضاف أنها ستطعن فى القرار اعتبارا من الاثنين ويعتبر القرار القضائى انتهاكا لمبدأ فصل السلطات، وأشار إلى أن وجودها ومثولها للتحقيق هو أكبر دليل على ثقتها ببرائتها وأن القضايا قد تكون مفتعلة بهدف تشويه سمعتها.

وتم انتخاب مارين لوبان نائبا فى البرلمان الأوروبى فى 2004 ووجه إليها الاتهام بصفتها نائبة أوروبية من 2009 إلى 2016 بشأن استخدام أموال للبرلمان الأوروبى لصالح رئيسة مكتبها فى الجبهة الوطنية كاترين جريزيه وحارسها الشخصى تييرى ليجييه، بحسب مصدر قضائى.

وقد وجهت أمس الجمعة إلى لوبان تهمة التواطؤ فى خيانة الأمانة بين 2014 و2016 بصفتها رئيسة للحزب اليمينى المتطرف، بحسب المصدر ذاته.