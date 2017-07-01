يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني حسام البدري اليوم السبت، مع فريق “زاناكو” الزامبي بستاد “صن ست” بالعاصمة الزامبية لوساكا في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة في “دور الـ16” بدوري أبطال أفريقيا،

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ويتصدر “زاناكو” المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل “بطل الدوري المصري” المركز الثاني برصيد 7 نقاط، يليه نادي “الوداد البيضاوي” المغربي برصيد 6 نقاط، ويتذيل “القطن” الكاميروني المجموعة بدون تحقيق أي انتصارات أو تعادلات.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد “برج العرب” في مايو الماضي.

ويسعى أبناء “القلعة الحمراء” في الفوز من أجل تعزيز فرص تأهلهم للمرحلة المقبلة بالبطولة.

ومن المتوقع، أن يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري اللقاء بشريف إكرامي في “حراسة المرمى”، وأحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد سمير وعلي معلول في “الدفاع”، وفي “خط الوسط” حسام عاشور وصالح جمعة، وفي الهجوم عبد الله السعيد ومؤمن زكريا وأحمد حمودي والنيجيري اجاي