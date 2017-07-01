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اليوم.. يوسف الشريف يعقد مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بنجاح "كفر دلهاب"
يوسف الشريف

اليوم.. يوسف الشريف يعقد مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بنجاح "كفر دلهاب"

2017-07-01 10:13:58

يحتفل الفنان يوسف الشريف اليوم، السبت، بنجاح مسلسله “كفر دلهاب”، وسوف يقيم مؤتمرا صحفيا في فندق كونكورد السلام بقاعة زيوريخ في تمام الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر أن يرافق يوسف الشريف خلال مؤتمره الصحفي، زوجته المؤلفة ومصممة الأزياء إنجي علاء، ومن المقرر أن يتناولا في المؤتمر، كواليس وتفاصيل مسلسله “كفر دلهاب”، إضافة إلى أعماله الفنية المقبلة.

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