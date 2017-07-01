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معلم فرنسى ينتج فيديو كليب لتعليم الطلاب نظرية "فيثاغورس"
فيثاغورس على أنغام الراب

معلم فرنسى ينتج فيديو كليب لتعليم الطلاب نظرية "فيثاغورس"

2017-07-01 10:29:34
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من بين هواجس الطلاب مادة الرياضيات، هذا ما فهمه أستاذ رياضيات في ثانوية “دورا مار” بضاحية سان دوني الباريسية، لذا قرر تصوير فيديو كليب بموسيقى الراب، لشرح قواعد نظرية فيثاغورس التي تعد من أشهر النظريات في الهندسة، والتي يسمع عنها الطالب عند تقدمه في المدرسة وبداياته في علوم الرياضيات.

تبدو فكرة الكليب غير عادية، لكنها لاقت إعجابا كبيرا من قبل التلاميذ، بل أنهم أسهموا في إنجاحها.

وقد عرف المدرس كمغني راب أيضا، وأخذ فكرة الكليب من أغنية “لا أحد يهتم” لمغني الراب الشهير “فيانسو”.

وقال الأستاذ “اليوم أود أن أغتنم فكرة الكليب، لشرح نظرية فيثاغورس بشكل بسيط لكل التلاميذ المهتمين”.

كما أضاف أن الكليب شارك فيه جميع تلاميذ الصف، وأنه سعيد لوصول الفكرة، خصوصا أن علامات المشاركين في الكليب كانت جيدة في آخر اختبار للرياضيات.



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