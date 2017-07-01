أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، من المقرر أن ينتهى من 15 مشروعا تنمويا على مستوى المحافظات حتى ديسمبر المقبل، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 6 مليارات و436 مليونا و600 ألف جنيه.

وقال وزير الإسكان، فى بيان له اليوم، أهم هذه المشروعات هو محور 30 يونيو، ومحور الفرافرة / ديروط، ونفق الفنجرى الجنوبى بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى أن محور 30 يونيو، طريق تبادلى موازى لقناة السويس، بطول 95 كم، وهو طريق مزدوج كل اتجاه 5 حارات مرورية ( 2 للنقل الثقيل و3 للمركبات)، ويشمل 16 كوبرى و16نفقا عرضيا و3 مشايات، و5 محطات خدمة ومحطتين لتحصيل الرسوم، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات و500 مليون جنيه.

وأضاف “مدبولى”، من المقرر أيضا الانتهاء من إنشاء ورصف محور الفرافرة / ديروط، بتكلفة استثمارية مليار و670 مليون جنيه، والهدف منه خلق مجتمعات عمرانية جديدة وجذب الاستثمارات وزيادة فرص التنمية وتسهيل عملية الانتقال واختصار مسافة الرحلة بين أسيوط والوادى الجديد.

وأشار الوزير إلى أن أحد المشروعات المهمة المتوقع الانتهاء منها خلال الشهور الستة المقبلة هى نفق الفنجرى الجنوبى بمحافظة القاهرة، والذى يبدأ من شارع المخيم الدائم ماراً بتقاطع الأوتوستراد وتقاطع ممدوح سالم، وينتهى قبل صلاح سالم، بطول 1200 متر، شاملا تحويلات المرافق المتعارضة، ويتم فيه تنفيذ مطالع ومنازل بشوارع صلاح سالم وممدوح سالم والأوتوستراد، بتكلفة استثمارية نحو 278,9 مليون جنيه، موضحا أن المشروع يهدف إلى ربط الطريق الدائرى شرقاً بالكورنيش غرباً، وخلق محور عرضى فى منطقة وسط القاهرة، لتقليل زمن ومسافة الرحلات بين شرق محافظة القاهرة وغربها.

من جهته قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن باقى المشروعات المقرر الانتهاء منها، هى: نفق مراد أمام كوبرى الجامعة بميدان النهضة بمحافظة الجيزة، فى اتجاهين عرض كل اتجاه 7 أمتار “حارتين”، بتكلفة 268 مليون جنيه، لتحقيق السيولة المرورية بطريق الكورنيش وميدان النهضة، و تخفيف العبء المرورى وطوابير الانتظار بمنطقة الجامعة، إضافة إلى انشاء كوبرى فوق قناة الاتصال بامتداد محور 23 ديسمبر بجنوب محافظة بورسعيد، بتكلفة 65,5 مليون جنيه، لحل مشكلة الإختناقات المرورية ، ليكون المحور الرئيسى الموصل للإمتداد العمرانى جنوب قناة الإتصال.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة لانشاء ورصف الطرق الداخلية بمدينة دهب بطول 16كم، بتكلفة 31,5 مليون جنيه، والذى يهدف إلى دعم النهضة السياحية بمدينة دهب وتسهيل الحركة المرورية، إضافة إلى المرحلة الثالثة من مشروع توطين أهالى النوبة بمنطقة وادى كركر بمحافظة أسوان، (184 بيتا نوبيا شاملة المرافق)، بتكلفة 35 مليون جنيه، وهو مشروع توفير بيوت للمغتربين غير المقيمين تعويضاً لأهالى النوبة، وإنشاء 100 بيت شاملة المرافق والمبانى الخدمية بقرية أبريم الجديدة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان أيضا، بتكلفة 35 مليون جنيه، وهى بيوت ظهير صحراوى للقرية الأم.

وأكد اللواء محمد ناصر إنه سيتم الانتهاء من 200 وحدة سكنية بقرية القصر الاسلامية بالوادى الجديد، بتكلفة 45 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى إيواء المتضررين الذين تقع منازلهم داخل المنطقة الأثرية وتوفير سكن ملائم لهم، فضلا عن المرحلة الأولى من طريق هضبة أسيوط بطول (12كم)، وهو الطريق الذى يصل بين ( القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي)، عند مدخل مطار أسيوط حتى التجمع العمرانى المقرر إنشاؤه، بتكلفة 175 مليون جنيه، والذى يهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وجذب الاستثمارات وزيادة فرص التنمية وتسهيل عملية الانتقال، علاوة على مشروع إنشاء ورصف طريق قرية الغطوس والمواصلة بطول 35 كم ، ضمن مشروع استكمال انشاء ورصف الطرق الداخلية لمدينة القنطرة شرق القديمة بمحافظة الاسماعيلية “مرحلة ثالثة”، وتأهيل الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بتكلفة 28,7 مليون جنيه، بهدف إستكمال أعمال إنشاء ورصف الطرق الداخلية بالقنطرة شرق القديمة لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

وأضاف اللواء محمد ناصر : سيتم الانتهاء أيضا من 430 وحدة توطين بحلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، بتكلفة 68 مليون جنيه، وذلك لتوفير المسكن الملائم طبقا لعادات وتقاليد المنطقة وتنمية روح الولاء بالوطن لدى الأهالى، إضافة إلى مشروعات مياه الشرب بحلايب وأبورماد بالمحافظة، وهى عبارة عن شبكة توزيع مياه الشرب بأبو رماد وحلايب وتطوير ورفع طاقة محطتى التحلية بحلايب وأبورماد و خزان مياه أرضى بكل من حلايب وأبورماد و خط مياه ناقل بحلايب، بتكلفة 146 مليون جنيه، بهدف رفع طاقة مياه الشرب بهذه المناطق، مما يلبى إحتياجات المواطنين ويسهم فى تنمية هذه المناطق.

وحول مشروع التنمية المتكاملة للمناطق النائية، أكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه سيتم الانتهاء من إنشاءات جديدة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة مركزية للإنتاج الحيوانى والزراعى بقرية المعلا بمحافظة قنا وتشمل : مزرعة للألبان ، و250 رأس أبقار حلاب من ألمانيا ومعدات مزرعة الألبان ومعدات ميكانيكية، إضافة إلى مزرعة على مساحة 20 فدانا (نخيل – صوب)، بتكلفة 60 مليون جنيه، بهدف تلبية احتياجات المحافظة والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، بجانب مشروع مزرعة نموذجية على مساحة (100) فدان لزراعة الفواكه والنخيل المثمر والخضراوات شاملة اقامة 165 صوبة زراعية بوادى كركر بمحافظة أسوان بتكلفة 30 مليون جنيه، لتكون سلة غذاء للمنطقة مع توفير فرص عمل للأهالى وتحقيق الاكتفاء الذاتى للسكان.