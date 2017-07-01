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اليوم.. حكيم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق أغنية "على وضعك"
الفنان حكيم

اليوم.. حكيم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق أغنية "على وضعك"

2017-07-01 10:11:00

يعقد الفنان حكيم مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، لإطلاق أحدث أغنياته “على وضعك”، وللحديث عن تصوير الأغنية الذي تم خارج مصر، وذلك بفندق فور سيزون بجاردن سيتي، في السادسة مساء.

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