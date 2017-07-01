اليوم.. حكيم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق أغنية "على وضعك"

يعقد الفنان حكيم مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، لإطلاق أحدث أغنياته “على وضعك”، وللحديث عن تصوير الأغنية الذي تم خارج مصر، وذلك بفندق فور سيزون بجاردن سيتي، في السادسة مساء.