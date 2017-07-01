قالت مصادر أمنية: “إن قوات عراقية صدت هجومًا شنه تنظيم داعش في الساعات الأولى من اليوم السبت، على بلدة الشرقاط السنية جنوبي الموصل قتل خلاله أكثر من 30 من العسكريين والمدنين وأصيب 40 آخرين”.

وأضافت المصادر أن نحو 12 مسلحًا من تنظيم داعش قتلوا أيضًا في المعركة التي انتهت قرب منتصف النهار.

وكان نحو نصف القتلى في المدينة من المدنيين والباقون من أفراد القوات المسلحة ومقاتلي العشائر السنية.

ولا يزال حظر للتجول مفروضًا في الساعات الأولى من المساء.