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فرنسا تكتشف إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى شمال البلاد
انفلونزا الطيور في بريطانيا

فرنسا تكتشف إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى شمال البلاد

2017-07-01 10:05:48
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أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية فى بيان لها أمس الجمعة، إنه تم اكتشاف حالة مصابة بفيروس “إتش 5 أن 8” شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور، وتم التأكد من الحالة فى مزرعة شمالى فرنسا، وأنها اتخذت إجراءات لاحتواء تفشى المرض.

وأوضحت الوزارة فى بيان أن هذه الحالة التى تم تسجيلها ظهرت على بعد 15 كيلومترا من بؤرة للمرض ظهرت فى تورناى البلجيكية فى يونيو، وأضافت أنه تم تأكيد 11 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور فى بلجيكا منذ بداية يونيو.

والجدير بالذكر أنه تم اكتشاف حالة جديدة من انفلونزا الطيور بالأمس فى إحدى المزارع البلجيكية فى محافظة “هينو” بإقليم والونيا، وتتعافى فرنسا ببطء من أزمة إنفلونزا الطيور التى أصابت صناعة البط فى جنوب غرب فرنسا.

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