بالصور.. الصين تحتفل بالذكرى 96 لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم2017-07-01 10:13:35
تحتفل الصين، اليوم السبت، بالذكرى الـ 96 لتأسيس الحزب الشيوعى الصينى، حيث رفع العلم الوطنى للبلاد، فى قصر بوتالا، استعدادًا لانطلاق الاحتفالات، التى تنظمها القوات الصينية.
والحزب الشيوعى الصينى، هو الحزب القانونى الوحيد فى جمهورية الصين الشعبية، والذى تأسس عام 1921، ويضم فى عضويته قرابة 90 مليون عضوًا، كما أنه مازال يهيمن على الحكومة فى الصين.
ومن المعروف أن الصين تقوم بحملة وطنية موسعة للتطهير والقضاء على الفساد يقودها الرئيس الصينى، شى جين بينج، منذ توليه لمقاليد الحكم فى أواخر عام 2012 والتى تعهد أكثر من مرة أنها لن يكون فيها أى هوادة، وأنها ستتضمن جميع القطاعات فى الدولة، وستطارد جميع الفاسدين من “النمور” الذين يعنى بهم المسئولين الكبار، و”الذباب” أى صغار الموظفين.
وفى إطار تلك الحملة، أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط فى شهر أبريل الماضى، أنها عاقبت 85 ألف مسئول فى جميع أنحاء البلاد خلال الربع الأول من العام الجارى، بما فيهم 14 على مستوى المقاطعات والوزارات.
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