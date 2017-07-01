تعقد اليوم السبت، المعارضة الإيرانية مؤتمرها السنوي في باريس، وسط حضور عالمي من حقوقيين وسياسيين غربيين وعرب، تحت شعار “إيران حرة”، بهدف إسقاط النظام الحاكم في إيران، وإحلال الحرية والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ووجه السجناء السياسيون في أرجاء إيران، رسائل أعلنوا خلالها تضامنهم مع المؤتمر السنوي العام للمعارضة في باريس في 1 يوليو، داعين عموم الإيرانيين في الخارج إلى المشاركة فيه، وفقًا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وكتب السجناء السياسيون في سجون كوهردشت بمدينة كرج وسجن إيفين وسجن طهران المركزي في رسالة مشتركة تحت عنوان “إيران مصغرة في فيلبنت”، إن “المؤتمر السنوي يؤكد أن هناك أملًا، هناك طموحات في متناول اليد وهناك بديل يمتلك كل المقومات الضرورية”.

وشهدت مناطق مختلفة في طهران وكبريات المدن من أمثال مشهد وأصفهان وشيراز وكرج وتبريز والأحواز وعشرات المدن الأخرى، نشاطات لكتابة شعارات وإلصاق صور وبوسترات وتوزيع منشورات وكتيبات قام بها ناشطون سياسيون دعمًا للمؤتمر.

كما تم توزيع صور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مريم رجوي، ومشروعها لإيران الغد ذي البنود الـ10 خلال هذه الحملة على نطاق واسع.