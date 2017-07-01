قادة العالم يشاركون اليوم في مراسم تأبين "هيلموت كول"2017-07-01 09:52:01
يشارك قادة العالم اليوم السبت في مراسم تجري في فرنسا وألمانيا لتأبين هيلموت كول مستشار ألمانيا الأسبق والمهندس الرئيسي لإعادة توحيدها. وسينقل جثمان كول من مسقط رأسه بمدينة لودفيغسهافن في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إلى مدينة ستراسبورغ من أجل ما يسمى بمراسم الشرف الأوروبية، وهي الأولى من نوعها.
وتتضمن المراسم، كلمة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. وسيتبع هذه المراسم، مراسم أصغر في لودفيغسهافن، حيث ولد كول. وسيقام موكب هناك في وسط المدينة ليتمكن السكان من توديع مواطنهم الفخري. ثم سينقل نعش كول إلى بلدة شباير على نهر الراين حيث سيتم دفنه في مراسم خاصة للعائلة والأصدقاء.
ويتم نقل الجثمان 250 كيلومترا في غضون 12 ساعة. وتوفي كول في 16 يونيو الماضي عن عمر ناهز 87 عاما وشغل كول منصب المستشار الألماني لمدة 16 عاما، وتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي.
وفي هذا السياق أعلن البيت الأبيض أن دانيال كوتس السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا والمدير الحالي للاستخبارات الوطنية، سيترأس الوفد الأمريكي المشارك في جنازة كول. وسينضم إلى كوتس في الوفد كينت لوجسدون، القائم بالأعمال المؤقت في السفارة الأمريكية ببرلين.
ولن يشارك رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف في مراسم تأبين كول لأسباب صحية، إذ قال في تصريحات صحفية في وقت سابق: “لا يمكنني المشاركة في المراسم الرسمية لتأبين هيلوت كول؛ لأن الأطباء حذروني من السفر”. وسوف يمثل رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف الحكومة الروسية في مراسم تأبين كول بالبرلمان الأوروبي.
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