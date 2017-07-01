ارتفاع عدد المصارف الإنجليزية المقاطعة للريال القطري2017-07-01 10:00:49
انضم مصرف “باركليز” الشهير ومصرف تيسكو، إلى المصارف البريطانية الثلاثة التي أوقفت عمليات شراء الريال القطري بسبب انخفاض قيمته، على خلفية أزمة قطر ودول الخليج.
ونقلت قناة “العربية” عن مصادر خاصة، تأكيدات أن بنوك لويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس وباركليز وتيسكو أوقفت العمل بالريال القطري.
وفي وقت سابق، كانت 3 من أكبر مراكز الصرافة في بريطانيا، قد أوقفت شراء الريال القطري بسبب انخفاض قيمته، في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية، المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري.
وقالت قناة “العربية” الإخبارية: “بدأ العديد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية رفض شراء الريال القطري، وكان أبرزها شركة (ترافيليكس) للصرافة، كما قال مدير مكتب توماس للصرافة في لندن، إنه لا يتعامل مع الريال القطري”.
ولم يفلح البنك المركزي القطري، في تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لأن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 3.76 ريال للدولار، مع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملاتها المالية مع العالم.
وتوقعت شركة “IHS Markit” استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الموقف أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها.
وترى “IHS Markit” أن الريال القطري سيبقى يواجه ضغوطا طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري، مرجحة تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية، التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة، وتوقعت الشركة تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.
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