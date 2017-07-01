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"الجزيرة" تعيد فتح مكاتبها في صنعاء دعمًا للانقلابيين
قناة الجزيرة

"الجزيرة" تعيد فتح مكاتبها في صنعاء دعمًا للانقلابيين

2017-07-01 09:49:27
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عززت الحكومة القطرية من دعمها للانقلابيين في اليمن، عبر إعادة فتح مكاتب الجزيرة في العاصمة صنعاء.

وبحسب “24 الإماراتى” أعلن رئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد على الحوثي، إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة في صنعاء، وقال عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: “إنهم أبلغوا قناة الجزيرة موافقتهم المبدئية لفتح مكتبها في صنعاء، بعد أن قدمت لهم طلبًا بذلك”.

وتابع: “أبلغناهم بالموافقة على أساس أن يتم مناقشة التفاصيل مع الجهات المعنية”.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية أعلنت الوقوف إلى جانب قطر، بعد إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات معها، مما يؤكد دعم قطر السري للانقلاب.

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