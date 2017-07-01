سفير المجر بالقاهرة : قيمة التبادل التجاري بين البلدين تقدر بـ 200 مليون دولار ولكنها غير كافية2017-07-01 09:20:32
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة المجرية بودابست بعد غد /الاثنين/ ولمدة يومين يجري خلالها مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حول سبل دعم التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، فضلا عن حضوره لأول مرة قمة دول تجمع “الفيشجراد” والتي تضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا ، وترأسها المجر حاليا.
وقال بيتر كيفك سفير المجر لدي مصر في حديث خاص للمحررة الدبلوماسية بوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (السبت) إن الرئيس السيسي سوف يلتقي خلال زيارته لبودابست برئيس المجر يانوس ادر ورئيس البرلمان ويفتتح مع رئيس الوزراء المجري منتدي الأعمال المصري – المجري . مؤكدا أهمية زيارة السيسي للمجر التي تهدف إلي استمرار بناء العلاقات بين البلدين وبحث مزيد من فرص التعاون الثنائي في كافة المجالات .
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تبادلا مكثفا للزيارات ، حيث زار الرئيس السيسي بوادبست عام 2015 وزار رئيس الوزراء المجري القاهرة العام الماضي ، فضلا عن عدة زيارات لوزير الخارجية المجري مما يظهر قوة وتوسع العلاقات التي لا تقتصر فقط علي الحوار السياسي وإنما تمتد إلي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات أخري للتعاون .
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يتقدم بشكل جيد وأن الجانبين يبحثان نماذج جديدة للتعاون في مجالات الزراعة ومعالجة المياه والسكك الحديدية وانتاج الالات والسياحة والسياحة العلاجية، فضلا عن تشجيع الشركات المصرية والمجرية علي إقامة مشروعات مشتركة وفتح أسواق ثالثة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، إلى جانب الاهتمام بنقل التكنولوجيا من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع مصر .
وردا علي سؤال حول تقييم مناخ الاستثمار في مصر ، أكد السفير المجري أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات سليمة نحو الإصلاح الاقتصادي .. معتبرا أن قانون الاستثمار الجديد مشجع وخطوة على الطريق الصحيح.
وأضاف أن ردود الفعل الأولي لمجتمع الاعمال المجري بعد صدور قانون الاستثمار الجديد كانت إيجابية.معربا عن اعتقاده بأن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من ضخ الاستثمارات المجرية لأن الشركات المجرية مهتمة بمنطقة محور قناة السويس وتدرس حاليا الوضع من أجل إقامة مشروعات هناك.
وطالب بالعمل علي تسهيل الإجراءات ووضع إطار قانوني يعمل علي تشجيع تأسيس الشركات في وقت سريع وسلس للمستثمرين الأجانب في مصر. موضحا أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تبلغ حاليا نحو 200 مليون دولار ولكنها غير كافية.وتوقع زيادة حركة التجارة بين البلدين بعد تحسن وضع الاقتصاد المصري .
وعن التعاون في مجال الإرهاب ، قال كيفك إن التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب حقق نتائج إيجابية في أعقاب التوقيع علي بروتوكول للتعاون في هذا المجال خلال زيارة الرئيس السيسي لبوادبست عام 2015 . مشيدا بجهود السلطات المصرية لمكافحة الإرهاب . ومؤكدا أن مصر تحظي بدعم المجر وتقديرها لهذه الجهود .
وفيما يتعلق بالسياحة ، طالب سفير المجر هيئة تنشيط السياحة بتنظيم قوافل سياحية وحملات ترويجية في بلاده لإظهار مقومات السياحة الجاذبة في مصر وإقناع السائحين المجريين أن مصر دولة آمنة . كما طالب شركة مصر الطيران باستخدام طراز أكبر من الطائرات يستوعب مزيدا من الركاب خلال نقل السائحين بين بوادبست والقاهرة بهدف جلب المزيد من المجموعات السياحية لمصر .
وأشار إلي أن المجر تولي اهتماما بجذب السائحين المصريين لزيارتها والاستفادة من منتجعات السياحة العلاجية في ضوء وجود أفضل مياه حرارية في المجر بجانب البنية التحتية والفنادق والمتاجر وغيرها من المقومات الجاذبة للسياحة.
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