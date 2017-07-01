يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم التدريبات النهائية استعدادا لمباراته أمام “كابس يونايتد” الزيمبابوي غدا الأحد.

ومن المقرر، أن يخوض نادي “الزمالك” بقيادة المدير الفني البرتغالي اوجستوا ايناسيو مباراته أمام “كابس يونايتد” غدا الأحد على ستاد “هراري الوطني ” بالعاصمة الزيمبابوية في إطار الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بدور المجموعات “دور الـ16” بدوري أبطال أفريقيا.

وكان “الزمالك” قد استطاع الفوز على بطل زيمبابوي في الجولة الأولى بمنافسات “دور المجموعات” بنتيجة “2-0” في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد “برج العرب” في مايو الماضي، وقد احرز أهداف اللقاء كل من باسم مرسي والنيجيري ستانلي أوهايتشي.

ويأتي “أبناء ميت عقبة” في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما يتذيل “كابس يونايتد” المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويتصدر “اتحاد العاصمة” الجزائري المجموعة متفوقا برصيد الاهداف عن “أهلي طرابلس” الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

ويأمل “الزملكاوية” في أن يحقق فريقهم الفوز على “كابس يونايتد” والحصول على الـ3 نقاط في لقاء غدا، لتجديد أمالهم للتأهل للمرحلة المقبلة.

وتضم بعثة الزمالك المتواجدة 21 لاعب في القائمة المبدئية للمباراة.

ويغيب عن القائمة المبدئية للفريق كل من مهاجم الفريق باسم مرسي، وأسامة إبراهيم لأسباب فنية، وأحمد رفعت وحارس المرمى محمود “جنش” للإصابة، فيما يغيب لاعب خط الوسط “الدولي” طارق حامد للإيقاف.