"كاري لام" أول سيدة تتولى رئاسة هونج كونج2017-07-01 09:12:24
تولت رئيسة هونج كونج الجديدة، كاري لام، مهامها رسميا اليوم السبت، لتصبح أول امرأة في هذا المنصب.
وأدت رئيسة هونج كونج الجديدة التي تتمتع بصفة منطقة إدارية خاصة في الصين، القسم في مراسم حضرها الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي وصل إلى المدينة للمشاركة في الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ 20 لعودة هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة إلى سيادة الصين، بحسب وكالة “سبوتنيك” للأنباء.
وأدى القسم أيضا أعضاء الحكومة الجديدة والبرلمان، كما هنأ الرئيس الصيني كاري لام، التي فازت بالانتخابات الخامسة منذ عودة هونج كونج إلى السيادة الصينية، بتوليها هذا المنصب.
وفي كلمة ألقاها شي جين بينج، اعتبر عودة هونج كونج “نهاية لإهانة الشعب التي استمرت مائة عام”، و”إتماما لخطوة مهمة نحو توحيد أراضي الوطن”، مؤكدا على نجاح مبدأ “دولة واحدة بنظامين” واستمراره بدون تغيير في هونج كونج.
يذكر، أن هونج كونج أصبحت مستعمرة بريطانية بموجب معاهدة نانجينج الموقعة في عام 1842 بعد هزيمة الصين في “حرب الأفيون” الأولى مع بريطانيا.
وفي عام 1898 تم توقيع اتفاقية حول إيجار هونج كونج لبريطانيا لمدة 99 سنة.
وفي الثمانينيات من القرن العشرين بدأت رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت ثاتشر مفاوضات مع القيادة الصينية حول مستقبل هونج كونج.
وفي عام 1984 تم توقيع اتفاقية كانت تقضي بتسليم المدينة للصين مع اعتماد مبدأ “دولة واحدة بنظامين” لكي تحتفظ هونج كونج بالحكم الذاتي.
واعتبارا من 1 يوليو عام 1997 عادت هونج كونج رسميا إلى سيادة الصين.
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