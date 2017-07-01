يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت، افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت سن 19 عاما، والتي تستضيفها مصر في الفترة من اليوم حتى 9 يوليو 2017 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ووجه مسئولو وزارة الرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، الدعوة إلى مجموعة من الوزراء وسفراء الدول المشاركين ومجموعة من الجماهير المصرية لدعم ومؤازرة المنتخب في مباراته الافتتاحية مساء اليوم أمام منتخب بورتريكو، عقب انتهاء حفل الافتتاح.