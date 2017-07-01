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الأمم المتحدة تخفض ميزانية قوات حفظ السلام
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الأمم المتحدة تخفض ميزانية قوات حفظ السلام

2017-07-01 09:08:39
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وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على خفض نحو 600 مليون دولار من الميزانية المقبلة المخصصة لقوات حفظ السلام، وذلك بضغط من الولايات المتحدة الراغبة في خفض تمويل المنظمة الدولية.

وستُنفق الأمم المتحدة 7.3 مليارات دولار على عمليات حفظ السلام في العام المقبل “أي في الفترة الممتدة من 1 يوليو 2017 إلى 30 يونيو 2018”، في مقابل 7.87 مليارات حاليا، بحسب سكاي نيوز عربية.

ووافقت الدول الأعضاء في المنظمة على تخصيص 6.8 مليارات دولار لتمويل 14 مهمة، تُضاف إليها 500 مليون دولار أخرى في ديسمبر من أجل حفظ السلام في هايتي وإقليم دارفور في السودان.

ومهمات الأمم المتحدة الأكثر تأثرا بهذا الخفض في الميزانية، ستكون في هايتي ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ فالمهمات في هذه البلدان الثلاثة هي الأكثر كلفة (أكثر من مليار دولار لكل منها).

وأيّد الاتحاد الأوروبي الخفض الذي تمت الموافقة عليه أمس الجمعة.

أمّا الولايات المتحدة، المساهمة الرئيسية في هذه الميزانية، فكانت تريد خفضا بنسبة أكبر تُقَدّر بزهاء 13%.

تُموّل واشنطن 28.5% من ميزانية عمليات حفظ السلام (7.87 مليارات) و22% من الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة (5.4 مليارات). أما المساهمون الرئيسيون الآخرون فهم الصين واليابان وألمانيا وفرنسا.

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