اليوم.. استكمال محاكمة 7 قيادات إخوانية بأحداث مسجد الاستقامة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل ...