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شاهد.. «أبلة فاهيتا» تعرض دليل العيد الـIN
أبلة فاهيتا

شاهد.. «أبلة فاهيتا» تعرض دليل العيد الـIN

2017-07-01 09:10:55
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عرضت “أبلة فاهيتا” خلال حلقتها المذاعة الجمعة دليل العيد الـ IN وذلك عقب انتهاء شهر رمضان، وبدء موسم عيد الفطر.

وتوضح فيه “أبلة فاهيتا” انواع الخروجات التى يقوم بها الشباب والأسر، وأهم ما يميز طقوس هؤلاء الشباب فى تلك الفترات، وغيرها من العادات الأخرى، والتى ناقشت ذلك مع أحد الشباب ويدعى مروان.



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