أدت كاري لام الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونج كونج اليمين اليوم السبت أمام الرئيس الصيني شي جين بينج الذي حذر من أن بكين لن تقبل أي تحد لسلطتها في كلمة قوية خلال احتفال المستعمرة البريطانية السابقة بذكرى مرور 20 عاما على عودتها لحكم الصين.

كانت الإجراءات الأمنية مشددة عند الميناء حيث سلم كريس باتن آخر حاكم استعماري قبل 20 عاما هونج كونج للحكم الصيني.

وقال شي “أي محاولة لتعريض سيادة الصين وأمنها للخطر وتحدي سلطة الحكومة المركزية وسلطة القانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة أو استخدام هونج كونج لتنفيذ أنشطة تسلل وتخريب ضد البر الرئيسي هي عمل يتجاوز الخط الأحمر وغير مقبول على الإطلاق”.

وينص دستور هونج كونج على أن القانون الأساسي يضمن الحريات لمدة “50 عاما على الأقل” بعد عام 1997. وتدار منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامين” الذي يتيح حكما ذاتيا واسعا.

وكلمات شي هي الأقوى إلى الآن للمركز المالي العالمي وتأتي في وقت تزداد فيه التوترات الاجتماعية والسياسية والمخاوف بشأن ما يعتبره البعض في هونج كونج تدخلا متزايدا من بكين في شؤون المدينة.

كان شي يتحدث أمام كبار الشخصيات وأغلبها مؤيدة لبكين واستمر حديثه 30 دقيقة بعد أن أدت كاري لام أول رئيسة تنفيذية لهونج كونج اليمين.