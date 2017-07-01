 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 09:25 صباحاً
روابط سريعة
تأجيل مباراة كرة قدم في «الرأس الأخضر» بسبب فقدان مفاتيح الاستاد
نجيل ملعب كرة قدم نادي

تأجيل مباراة كرة قدم في «الرأس الأخضر» بسبب فقدان مفاتيح الاستاد

2017-07-01 09:10:22
متابعات

شابت الفوضى دوري كرة القدم في الرأس الأخضر بعدما تأجلت مباراة ذهاب الدور قبل النهائي بسبب فقدان مفاتيح الاستاد مما منع اللاعبين والحكام والجماهير من الدخول.

وقرر اتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر إيقاف اللعب على الاستاد لكنه أمر بأن تمضي المباراة بين ميندلينسي وألترامارينا قدما الأحد حتى رغم عدم إقامة لقاء الذهاب.

وقال اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم إن  الرأس الأخضر  كان من المفترض أن يستضيف لقاء الذهاب يوم الثلاثاء الماضي لكن لم يتمكن أحد من دخول استاد أورلاندو رودريغيز الواقع في تارافال بجزيرة ساو نيكولاو لأن الموظف الحكومي الذي يملك المفاتيح لم يظهر.

وأضاف في بيان عبر صفحته على فيسبوك أن اللاعبين والحكام انتظروا خارج الملعب لمدة ساعتين لكن “رغم كل الجهود لم يتم التوصل إلى الموظف لفتح الاستاد”.

ومع ذلك قالت حكومة تارافال، التي تمتلك الاستاد، إن “المفاتيح لم تختف” وألقت باللوم على اتحاد كرة القدم في عدم الإبلاغ عن موعد المباراة وفقا لتقارير صحفية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3