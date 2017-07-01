تأجيل مباراة كرة قدم في «الرأس الأخضر» بسبب فقدان مفاتيح الاستاد2017-07-01 09:10:22
شابت الفوضى دوري كرة القدم في الرأس الأخضر بعدما تأجلت مباراة ذهاب الدور قبل النهائي بسبب فقدان مفاتيح الاستاد مما منع اللاعبين والحكام والجماهير من الدخول.
وقرر اتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر إيقاف اللعب على الاستاد لكنه أمر بأن تمضي المباراة بين ميندلينسي وألترامارينا قدما الأحد حتى رغم عدم إقامة لقاء الذهاب.
وقال اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم إن الرأس الأخضر كان من المفترض أن يستضيف لقاء الذهاب يوم الثلاثاء الماضي لكن لم يتمكن أحد من دخول استاد أورلاندو رودريغيز الواقع في تارافال بجزيرة ساو نيكولاو لأن الموظف الحكومي الذي يملك المفاتيح لم يظهر.
وأضاف في بيان عبر صفحته على فيسبوك أن اللاعبين والحكام انتظروا خارج الملعب لمدة ساعتين لكن “رغم كل الجهود لم يتم التوصل إلى الموظف لفتح الاستاد”.
ومع ذلك قالت حكومة تارافال، التي تمتلك الاستاد، إن “المفاتيح لم تختف” وألقت باللوم على اتحاد كرة القدم في عدم الإبلاغ عن موعد المباراة وفقا لتقارير صحفية.
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