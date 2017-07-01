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نقل جثة "أنيس العامري" منفذ اعتداء برلين إلى تونس
انيس العامري المتهم بتنفيذ هجوم برلين‎

نقل جثة "أنيس العامري" منفذ اعتداء برلين إلى تونس

2017-07-01 09:02:07
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نقلت جثة أنيس العامري منفذ اعتداء سوق عيد الميلاد في برلين إلى تونس أمس الجمعة، وفق ما أفاد مصدر ملاحي وأحد افراد العائلة.

ووصلت جثة العامري إلى مطار قرطاج من إيطاليا حيث تسلمته العائلة التي غادر أفرادها المطار عصرا، وفق ما أفاد مصدر ملاحي لم يشأ كشف هويته لوكالة “فرانس برس”.

وسيتم دفن الجثة بعدها في مسقط رأسه قرب القيروان.

ونفذ أنيس العامري بواسطة شاحنة اعتداء في برلين في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 خلف 12 قتيلا ونحو خمسين جريحا.

وأعلن ولاءه لتنظيم داعش في شريط مصور بثته وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

وقتل العامري في 23 كانون الاول/ديسمبر في ميلانو الإيطالية خلال عملية تدقيق روتينية للشرطة بعد عبوره اربعة بلدان أوروبية.

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