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البنتاجون يوافق على تأجيل انضمام المتحولين جنسيا للجيش الأمريكي
الجيش الامريكي

البنتاجون يوافق على تأجيل انضمام المتحولين جنسيا للجيش الأمريكي

2017-07-01 08:58:47
متابعات

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع، جيم ماتيس، وافق أمس الجمعة على تأجيل انضمام المجندين المتحولين جنسيا للقوات المسلحة الأمربكية لمدة ستة أشهر.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، دانا وايت، في بيان، إن ماتيس قبل توصية بتأجيل قبول طلبات المتحولين جنسيا حتى الأول من يناير المقبل.

وأنهى البنتاجون حظرا على خدمة المتحولين جنسيا علانية في الجيش الأمريكي عام 2016 في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وكان من المتوقع أن يبدأ السماح للمتحولين جنسيا بالانضمام للجيش هذا العام، شريطة استقرارهم على جنسهم المفضل لمدة 18 شهرا.

وأثار التأجيل في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب قلق المناصرين لحقوق المتحولين جنسيا.

وقال ستيفن بيترز، من حملة حقوق الإنسان المعنية بحقوق المتحولين جنسيا، في بيان “نشعر بخيبة أمل لهذا التأجيل لأن آلاف المجندين المدربين تدريبا جيدا.. اثبتوا أن ما يهم هو القدرة على إنجاز المهمة وليست هويتهم الجنسية”.

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