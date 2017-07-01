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الأمن الأمريكي يحذر من هجوم إلكتروني على القطاعات النووية
الشرطة الامريكية

الأمن الأمريكي يحذر من هجوم إلكتروني على القطاعات النووية

2017-07-01 08:55:55
متابعات

ذكر تقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي حذرا الشركات الأمريكية سرا هذا الأسبوع من حملة تسلل إلكتروني تستهدف القطاعات النووية وقطاعات الطاقة والتصنيع.

وقال تقرير يشمل تحليلا مشتركا اطلعت عليه وكالة “رويترز” أمس الجمعة إن المتسللين استخدموا رسائل “تصيد” إلكترونية مشبوهة للحصول على”بيانات الاعتماد” حتى يتمكنوا من الوصول إلى شبكات أهدافهم.

وأضاف التقرير أن المتسللين نجحوا في بعض الحالات في المساس بشبكات أهدافهم رغم أنه لم يحدد ضحايا.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي أو مكتب التحقيقات الاتحادي للتعليق على التقرير الذي يحمل تاريخ 28 يونيو.

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