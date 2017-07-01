على هامش قمة العشرين قمة ثلاثية بين زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان

يعقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قمة ثلاثية مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية.

وجاء في البيان المشترك لرئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الذي نشره البيت الأبيض في أعقاب المباحثات بين الرئيسين في واشنطن، أن “الرئيس ترامب والرئيس مون قررا مواصلة بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي مع رئيس الوزراء الياباني آبي خلال قمة ثلاثية للولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان، ستعقد على هامش قمة العشرين في يوليو”، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وخلال المباحثات في واشنطن، أمس الجمعة، أكد الرئيس ترامب ونظيره الكوري الجنوبي تمسكهما بتعزيز التعاون الثلاثي في مجال الدفاع والأمن.

الجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين ستعقد في مدينة هامبورج الألمانية يومي 7 و8 يوليو المقبل.