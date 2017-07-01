وصول قوات تركية إضافية إلى قاعدة "العديد" في قطر

أعلنت مديرية التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة القطرية عن وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات التركية، إلى قطر لتنضم إلى القوات التركية المتواجدة حاليا بالدوحة، والتى بدأت مهامها وتدريباتها منذ 19 يونيو الماضى، وذلك تحت غطاء محاربة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأوضحت مديرية التوجيه المعنوى، في بيان لها، أن تلك التعزيزات وصلت إلى قاعدة العديد الجوية وذلك ضمن التعاون العسكرى المشترك بين البلدين، وتفعيلا لبنود الاتفاقيات الدفاعية بين دولة قطر والجمهورية التركية.

وذكر البيان أيضا أن التعاون الدفاعى يأتي ضمن النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود محاربة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة.