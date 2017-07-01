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الجيش اللبناني يحتجز متشددا في مخيم "عين الحلوة" الفلسطينى
اشتباكات بين الجيش اللبناني و مسلحين

الجيش اللبناني يحتجز متشددا في مخيم "عين الحلوة" الفلسطينى

2017-07-01 08:42:05
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أعلن مصدر أمنى، إن الجيش اللبنانى احتجز، اليوم السبت، متشددا فلسطينيا مطلوبا فى هجمات بقنابل على مخيم للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان.

وقالت المصادر، إن الفصائل الإسلامية فى مخيم عين الحلوة سلمت خالد السيد للجيش اللبنانى فى الفجر، عند نقطة تفتيش خارج المخيم الواقع على مشارف مدينة صيدا، وذكر المصدر الأمنى أن السيد سبق وأن سافر إلى سوريا للقتال فى صفوف جماعات متشددة فى الحرب الأهلية هناك.

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