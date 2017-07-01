تجددت الاحتجاجات الحاشدة وأعمال العنف فى شوارع البرازيل ضد الرئيس ميشال تامر، مساء الجمعة، وسط إصرار من الرئيس البرازيلى على المضى قدما فى إقرار الاصلاحات التى يقول إنها ستخرج البلاد من الركود، رافضا دعوات المعارضة لاستقالته، بحسب صور نشرتها وكالة “رويترز” للأنباء.

واحتشد المتظاهرون فى مدينة ساوباولو، للمطالبة برحيل الرئيس البرازيلى ميشال تامر، رافعين العلم البرازيلى، فى الوقت الذى أكد فيه “تامر” أن البرازيل لم تتوقف ولن تتوقف رغم الأزمة السياسية التى تعيشها.