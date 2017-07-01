اعتمدت الحكومة الهندية موازنة قدرها 203 ملايين دولار أمريكى إضافية لدفع العمل فى خطة انتاج طائرة مقاتلة هندية الصنع بالكامل محليا .

ويتم ذلك فى اطار مشروع طموح بدأته الهند فى العام 2009 بمخططات ورقية ورصدت له 370 مليون دولار لوضعه موضع التنفيذ لكن عقبات تمويلية عديدة حالت دون تنفيذه بالسرعة المطلوبة .

وستكون الطائرة الهندية المنشودة طائرة قتالية خفيفة وسيطلق عليها الاسهم “تيجاز” وتعمل الهند على بناء القدرة على انتاج 16 مقاتلة منها سنويا بدلا من معدل الانتاج التقديرى الحالى وهو ثماني طائرات .. وتعانى الهند من نقص فى عدد طائراتها المقاتلة ويقول مسئولوها العسكريون ان العقد القادم ستكون الهند فيه فى حاجة الى امتلاك ما بين 300 الى 400 مقاتلة من مختلف الطرازات الى خدمة قواتها الجوية .

وكانت الهند قد بدأت فى ديسمبر 2016 خطة انتاج مقاتلات “تيجاز” وعرضت باكورة انتاجها منها فى معرض بانجالورو الدفاعى مطلع العام الجارى ، ويقع خط انتاج المقاتلة الهندية تيجاز فى منطقة نوكوندى على مساحة 30 الف متر مربع وهو الخط الذى سيتم رفع قدرته اذ تطمح الهند من ورائه لانتاج 16 مقاتلة من هذا الطراز فيما بين عامى 2019/ 2020