يبدأ، اليوم، أصحاب المعاشات في صرف معاش شهر يوليو شاملا الزيادة التي تقررت لهم بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها، وذلك تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستفيدين.



وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها تابعت مع مسئولى صندوقى التأمين الاجتماعى الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة حتى يتسنى الصرف مع أول يوليو وقبل الموعد المعتاد بعشرة أيام، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستفيدين، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة بالأجور والمعاشات.



وأكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص، أن عمليات الصرف تبدأ صباح اليوم بعدما تم الانتهاء تمامًا من تنفيذ برامج احتساب الزيادة وضمها للمعاش وإجراء التحويلات المالية لجهات الصرف سواء البنوك أو هيئة البريد أو بنك ناصر الاجتماعى، فضلاً عن منافذ الصرف التابعة للصندوقين وماكينات الصرف الآلى، موضحًا أنه تشكلت غرفة عمليات للقيام بالمتابعة اللازمة لإجراءات الصرف وعرض تقارير المتابعة كل ساعتين على وزيرة التضامن.



وأضاف عبد الهادى، أنه بالنسبة للصرف من ماكينات الصرف الآلى فسيتم البدء فى الصرف مباشرة بعد الساعة 12 نهاية أمس الجمعة 30 يونيو، بينما سيبدأ صباح اليوم السبت 1 يوليو الصرف من منافذ الصندوقين ومكاتب البريد، وبالنسبة للبنوك فتبدأ الصرف غدا الأحد نظرا لأنها لا تعمل السبت.