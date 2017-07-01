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الخارجية السعودية حول قطع العلاقات مع قطر: "لقد طفح الكيل"
وزارة الخارجية السعودية

الخارجية السعودية حول قطع العلاقات مع قطر: "لقد طفح الكيل"

2017-07-01 08:29:06
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قالت وزارة الخارجية السعودية، فى بيان لها، إن الوعود التى اتخذت على قطر بشأن دعمها للمنظمات الإرهابية لم تنفذ.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية، فى البيان الذى نشرته عبر حسابها الرسمى على تويتر، أن جميع المساعى فشلت بشأن قطر، بالإضافة إلى أنها لم تلتزم بالمطالبات المتكررة، وأن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء لتصحيح الوضع الراهن وتجفيف منابع الإرهاب.

كما أن المقاطعة حملت رسالة واحدة، وهى أنه “قد طفح الكيل” ولا يمكن أن تستمر الدوحة فى سياستها الحالية، وعلقت على البيان الذى نشرته قائلة: “نكثت الوعود، وعرّضت أمننا الوطنى للخطر، واستمرت فى دعم المنظمات الإرهابية”.

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