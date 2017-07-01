غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا دبي، الجمعة، متوجها إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين بناء على دعوة شخصية رسمية من بوتين.

وأكد مارادونا أنه سيكون جاهزا للتحدث مع بوتين عما يمكن عمله في كأس العالم القادمة “روسيا 2018”، حيث أوضح مارادونا أنه سيكون جاهز للعمل في المونديال المقبل، إذا طلب منه بوتين ذلك.

وقال مارادونا: “إن كأس العالم القادمة سوف تؤكد النهج الجديد للشفافية في عمل الاتحاد الدولي (فيفا) في ظل مجلس الإدارة الجديد برئاسة السويسري جيان انفانتينو”.

وأضاف: “أشعر بسعادة كبيرة إزاء الاجتماع مع بوتين كونه شخصية سياسية لها وزنها العالمي، وأتمنى أن يخدم الاجتماع معه لعبة كرة القدم بشكل عام”.

يذكر أن مارادونا يعمل حاليا سفيرا بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتربطه علاقة جيدة للغاية مع رئيس الاتحاد الدولي الحالي انفانتينو، الذي منح الفرصة للأسطورة الأرجنتينية للتعاون والعمل في (فيفا) للاستفادة من خبراته، وسيرته العالمية، كما يتولى مارادونا حاليا تدريب نادي عجمان بدولة الإمارات العربية في دوري الدرجة الأولى في الموسم الجديد.