قررت شركة قطارات الركاب المملوكة للدولة في السويد دفع تعويض كامل للركاب الذين تقطعت بهم السبل بسبب عمليات إلغاء وتأخير عدة رحلات للقطارات في منطقة استوكهولم هذا الأسبوع.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي أن الركاب الذين اضطروا لقضاء الليل في الفنادق سيستردون تكلفة الإقامة بالكامل، أو أولئك الذين اضطروا لاستقلال حافلات أجرة “تاكسي” للخروج من استوكهولم حسبما ذكرت المتحدثة الإعلامية لشركة “اس جيه”.

وكانت العديد من الرحلات قد تأخرت أو ألغيت نتيجة لنشوب حريق في أحد الكابلات بالعاصمة استوكهولم مما تسبب في تعطيل المصطافين والركاب مع تأثر حركة جميع القطارات بين استوكهولم وكل من ماليمو وجوتنبيرج.

وجاء هذا الاضطراب في حركة القطارات في وقت يسافر فيه العديد من السويديين إلى مناطق أخرى بالبلاد احتفالا بعشية منتصف الصيف أحد أكبر الاحتفالات الوطنية بالبلاد.