طبيب روماني من أصل عربي في المرتبة 14 ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم

احتل الدكتور الروماني رائد عرفات، المولود في سوريا من أصل فلسطيني، المركز 14 في قائمة 100 من الشخصيات العربية الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم لعام 2017.

وجاء عرفات، الذي يشغل حاليا وزير الدولة بوزارة الداخلية ورئيس إدارة حالات الطواريء، متقدما على كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف رينو- نيسان الذي حل في المرتبة 23.

وجاء الملياردير كارلوس سليم في المركز 28 في التصنيف الذي أجرته مؤسسة “أريبان بيزنس”، بينما جاءت المحامية الحقوقية أمل كلوني زوجة الممثل جورج كلوني في المرتبة 47.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن عرفات طبيب الرعاية المكثفة ومعروف بأنه مؤسس خدمة الإنقاذ السريع في حالات الطواريء المتنقلة.

وقد أدى أثر هذه الخدمة في المجتمع إلى منحه الجنسية الرومانية وإسناد منصب وكيل الوزارة في وزارة الصحة له، فضلا عن القيام بمهمة تطوير الرعاية الطبية في حالات الطواريء.

وأشار الموقع إلى أن الطبيب عرفات درس في جامعة الطب والصيدلة بمدينة كلوج-نابوكا وفي جامعة الطب بمدينة تارجو موريش، حيث تخصص في التخدير، كما تلقى عدة تدريبات في دول أخرى على خدمات الطواريء والإسعافات الأولية وهو يعيش في رومانيا منذ عام 1981، وقد شغل لفترة بسيطة منصب وزير الصحة.

وتم اختيار المائة شخصية من بين ألف شخصية بناء على أثر أعمالهم ونشاطاتهم على المواطنين وقدرتهم في اتخاذ القرارات المؤثرة وآراء السكان.