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مصرع متظاهرين اثنين مع تواصل الاحتجاجات في فنزويلا
محتجون فى فنزويلا يحاولون اقتحام القاعدة الجوية

مصرع متظاهرين اثنين مع تواصل الاحتجاجات في فنزويلا

2017-07-01 08:18:16
أ ش أ

أفاد لويس فلوريدو النائب في الجمعية الوطنية في فنزويلا بمصرع شخصين أثناء احتجاجات في ولاية لارا الفنزويلية.

وأوضح فلوريدو وفقا لقناة “روسيا اليوم” أن المتظاهر روبين موريليو لقى مصرعه بعد إصابته بالرصاص في صدره، فيما نقل المتظاهر الثاني فيرناندو روخاس إلى أحد المستشفيات، حيث فارق الحياة.

جدير بالذكر أن فنزويلا تشهد، منذ بداية أبريل الماضي، احتجاجات شعبية واسعة اندلعت على خلفية قرار المحكمة العليا فرض قيود مشددة على الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها قوى المعارضة.

وعلى الرغم من إلغاء المحكمة قرارها لاحقا، تصر المعارضة على استقالة أعضاء المحكمة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .. وبحسب المعطيات الأخيرة، فإن 79 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات.

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